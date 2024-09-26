«دبي الملاحية» ترفع قدرتها الاستيعابية إلى 1000 سفينة سنوياً

المصدر: البيان

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أعلنت مدينة دبي الملاحية اليوم عن نجاحها في إنجاز تحديثات مهمة على البنية التحتية الرئيسية، ما يُعزّز قدرتها الاستيعابية للتعامل مع السفن، ويساهم في ترسيخ مكانة دبي الرائدة كمركز بحري عالمي.

تضمنت مجموعة التحديثات الشاملة في مدينة دبي الملاحية؛ تجديد رافعات السفن التابعة لها، وإدخال حاملات سفن جديدة وتفعيل محطات طاقة فرعية متطورة وإمدادات طاقة شاطئية.

وزوّدت هذه التحسينات مدينة دبي الملاحية برافعات سفن مطوّرة بقدرة 6000 طن و3000 طن، والتي أدت إلى زيادة القدرة الاستيعابية السنوية للتعامل مع السفن من 400 إلى 1000 سفينة، ودعم مشاريع بناء وإصلاح السفن الأكثر تعقيداً.

وتؤكد هذا التطورات التزام مدينة دبي الملاحية بالعمل على ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي رائد، وتعزيز مساهمتها في النموّ الاقتصادي للإمارة، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33. كما ستدعم هذه الزيادة في القدرة الاستيعابية تصنيف دبي على المؤشرات البحرية الرئيسية.

حضر حفل التدشين، أحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مدينة دبي الملاحية، ونيلز رولاند، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "سينكروليفت"، وعبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد" دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مدينة دبي الملاحية وشركة "سينكروليفت"، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".

وبهذه المناسبة، قال عبد الله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "يُؤكد إنجاز تحديثات البنية التحتية على التزامنا بنموّ وتوسعة مدينة دبي الملاحية، ومع زيادة قدرتنا الاستيعابية للتعامل مع السفن، ستساهم البنية التحتية المحسّنة في جذب المزيد من شركات بناء وإصلاح السفن العالمية، ودعم شركاءنا بشكل أكثر فعالية، وتحفيز النموّ في القطاع البحري، ما يعزز مكانة دبي الرائدة كوجهة للتميّز البحري".

ومن جانبه، قال نيلز رولاند، الرئيس التنفيذي للعمليات في "سينكروليفت": "تُجسّد شراكتنا مع مدينة دبي الملاحية التزامنا المشترك بتعزيز البنية التحتية البحرية والتميّز التشغيلي. وستوفر هذه التحسينات ميزة تنافسية لمدينة دبي الملاحية عبر خدمة عدد أكبر من السفن بكفاءة أعلى، كما ستدعم نموّ القطاع البحري في المنطقة".

وبالإضافة إلى تحديث رافعات السفن، وقّعت مدينة دبي الملاحية اتفاقية هندسة وتوريد وإنشاء لأربع مجموعات من حاملات السفن، ودشّنت أول مجموعتين مصممتين لاستيعاب سفن يصل وزنها إلى 6,000 طن وبطول 140 متر. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للإرساء بمقدار 100 سفينة سنويًا، ما يُعزّز قدرة مدينة دبي الملاحية على خدمة عدد متزايد من المتعاملين في القطاع البحري.

بهدف توفير حلول طاقة موثوقة وصديقة للبيئة للسفن الراسية تمّ تفعيل محطات طاقة فرعية جديدة وإمدادات شاطئية، انسجاماً مع أهداف الاستدامة في دبي.

كما وقعت مدينة دبي الملاحية أيضاً اتفاقية خدمة إدارة الصيانة لمرافق رفع ونقل السفن، وأظهرت التقدم المحرز في مشروع تجديد الهياكل البحرية الجاري تنفيذه، والذي يشمل الهياكل الفولاذية وغيرها من المكوّنات الرئيسية، لزيادة عمر هذه الهياكل 15 عاماً إضافية.

تُعدّ مدينة دبي الملاحية، منصّة فريدة على الواجهة البحرية تبلغ مساحتها 249 هكتارًا، وتُجسّد التراث البحري لإمارة دبي، كما تساهم كمجموعة بحرية رائدة على مستوى المنطقة في تقديم أفضل الخدمات ضمن هذا المجال لشركات بناء وإصلاح اليخوت الفاخرة والتجارية. ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، شهدت مدينة دبي الملاحية إرساء 296 سفينة، بزيادة نسبتها 16% في إشغال الأرصفة الجافة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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