«إكسون موبيل» تسدد 27 مليار درهم ضرائب وعائدات في الإمارات خلال 2023

المصدر: دبي - بلومبرغ

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أعلنت شركة «إكسون موبيل» أنها دفعت 7.41 مليارات دولار (27 مليار درهم ) لدولة الإمارات، ضرائب وعائدات حقوق امتياز، وهو أكبر مبلغ تسدده الشركة لأي دولة على مستوى العالم. جاء هذا الكشف في أول إفصاح للشركة عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات المضيفة، بحسب بلومبرغ.

وفقاً لملف تنظيمي قدمته بموجب المادة 1504 من قانون «دود فرانك»، أوضحت الشركة الأربعاء أنها دفعت ما مجموعه 49 مليار دولار كضرائب ورسوم عالمية في عام 2023، فيما بلغ إجمالي أرباحها 41 مليار دولار تقريباً. وكانت إندونيسيا ونيجيريا وماليزيا ضمن أكبر الدول المستفيدة من هذه المدفوعات، حيث بلغ إجماليها حوالي 10.8 مليارات دولار.

في الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك فيها «إكسون» أكبر معدل إنتاج، دفع عملاق النفط 6.58 مليارات دولار، حيث ذهب حوالي ثلثي المبلغ إلى حكومات الولايات والسلطات المحلية، وبقية المبلغ للحكومة الفيدرالية. وأشارت «إكسون» إلى أن هذا الرقم «لا يعكس تقديراً دقيقاً» لإجمالي التزاماتها الضريبية في الولايات المتحدة، التي تجاوزت 10 مليارات دولار، نتيجة للائتمانات والمدفوعات المتعلقة بالأعوام السابقة.

ذكرت «إكسون» في الإفصاح أنها ثالث أكبر جهة مدرجة ضمن مجموعة «فورشين 25» للشركات الأمريكية تدفع ضرائب الدخل نقداً على مستوى العالم.

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