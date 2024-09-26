نيشين وايد تستعرض أهم المشاريع في رأس الخيمة

المصدر: البيان

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نظمت شركة نيشين وايد اكسيلانسي ميدل ايست للعقارات اليوم العقاري المفتوح لاستعراض أهم المشاريع العقارية في إمارة رأس الخيمة، مؤخراً وذلك بحضور المستثمرين والمهتمين بشراء العقارات.

جرى تنظيم اليوم العقاري المفتوح في فندق الحبتور بالاس - شارع الشيخ زايد، بحضور عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير، وسامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، وزياد حناوي نائب الرئيس للمبيعات في رأس الخيمة العقارية، وراهول كومار غوبتا - الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة آرك للتطوير العقاري، أندريه تشارابيناك الرئيس التنفيذي لشركة ماجور للتطوير العقاري وعدد من كبار المستثمرين ورجال الاعمال وغيرهم.

قالت نانسي يونس الشريك التنفيذي لشركة نيشن وايد اكسيلانسي ميدل ايست للعقارات: «شهد اليوم العقاري للمشاريع في رأس الخيمة إقبالاً كبيراً وسجلنا اهتماماً واسعاً في عدد من المشاريع المطروحة للبيع، وإننا على ثقة أن الإقبال على شراء وتملك العقارات في إمارة رأس الخيمة يفوق التوقعات بفضل البنية التحتية المتطورة والمشاريع العقارية الأحدث والأكثر تميزاً».

وأضافت: «نحرص من خلال اليوم المفتوح أن نكون أقرب إلى الجمهور للكشف عن أحدث المشاريع سواءً في رأس الخيمة أو الإمارات الشمالية، وقد نجحنا في أن نحظى بثقتهم كوننا نسوق لأهم المشاريع وأبرزها في الدولة».

وأكدت أن رأس الخيمة أصبحت وجهة عقارية مميزة في ظل المشاريع العملاقة التي تشهدها في الوقت الراهن، واحتضانها لأهم وأرقى العقارات التي تتناسب مع جميع الراغبين بالتملك والشراء.

وتابعت: تولي حكومة رأس الخيمة القطاع العقاري اهتماماً كبيراً خاصة مع دعمها وتشجيعها للمشاريع العقارية القائمة بها، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول المزيد من المشاريع إلى السوق العقاري لتلبية الطلب المتزايد على الشراء والتملك في الإمارة.

وأكدت أن رأس الخيمة تحولت إلى وجهة إقليمية هامة للاستثمار والتملك العقاري، مما ساهم في ارتفاع الطلب على شراء العقارات بها.

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