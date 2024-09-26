مطور عقاري جديد يطلق مشاريع بـ 10 مليارات درهم في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «سورس أوف فيت»، المطور العقاري انطلاق عملياته في دولة الإمارات، عن مجموعة من المشاريع التطويرية بقيمة تقارب 10 مليارات درهم. سيوفر «سورس أوف فيت» التمويل الكامل لجميع مشاريعه العقارية. وتعتبر الشركة جزءاً من مجموعة «وييل أوف فيت» الأوسع، التي تضم وحدات أعمال متنوعة تعمل وتستثمر في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولتعزيز استراتيجيتها التوسعية تم تعيين شركة سافيلز، الاستشارية العالمية في مجال العقارات كمستشار خبير لشركة «سورس أوف فيت». وتعتزم الشركة إطلاق مشاريعها الأولى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد بدأت بالفعل بالتعاون مع مجموعة متميزة من المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين العالميين.

تشمل المشاريع المؤكدة لشركة «سورس أوف فيت» مشروعين سكنيين جديدين في مواقع متميزة في دبي، إضافة إلى ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في جزيرة المرجان في رأس الخيمة. وتعتبر الإمارات من الدول الجاذبة في قطاع العقارات الفاخرة بالشرق الأوسط.

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