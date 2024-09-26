«لينكدإن» تكشف عن أفضل 10 شركات ناشئة في الإمارات لعام 2024

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت منصّة «لينكدإن» عن قائمتها السنوية لأفضل الشركات الناشئة لعام 2024، والتي تسلّط الضوء على الشركات الإماراتية الـ10 التي حققت نمواً ملحوظاً خلال 2023.

وتعكس قائمة هذا العام المشهد الاقتصادي القوي للإمارات، والذي يتميز بازدهار قطاع العقارات واستمرار النمو السكاني، حيث تستفيد الشركات الناشئة المختارة بالقائمة من الاتجاهات الاقتصادية الرئيسية لدفع توسعها عبر الإمارات.

وهذه الشركات هي أسترا تك، قاشيو، جروبتيك، بريبكو، ذا جيفينج موفمينت، جلوكير هيلث، هاسبي، كفو، ستيك، وكلوب. وتستفيد شركات مثل بيربيكو (المركز الرابع) وستيك (المركز التاسع) من ازدهار سوق العقارات، حيث تقدم ابتكاراتها في القطاع، فيما سجلت هاسبي (المركز السابع) ظهورها الأول في هذه الفئة.

وتسلط كفو (المركز الثامن) التي توفر خدمة توصيل الوقود عند الطلب، وكلوب (المركز العاشر)، الضوء على الطلب المتزايد على التطبيقات التي توفر مزيداً من الراحة للمستهلكين في المنطقة، ويمثل ظهور «كفو» للمرة الثالثة في القائمة دليلاً على حفاظها على دورها المهم بالسوق. وتقوم أسترا تك (المركز الأول) وقاشيو (المركز الثاني) بتبسيط المدفوعات للمستهلكين والشركات.

ويتم تحديد القائمة بناءً على تحليل للتفاعلات من أكثر من مليار عضو لدى «لينكدإن». وتُقيّم الشركات عبر 4 معايير: نمو الوظائف، والمشاركة مع الشركة، والاهتمام بالوظائف، والقدرة على جذب أفضل المواهب. وحتى تتأهل للقائمة، يجب أن تكون الشركة خاصة، ومقرها الرئيسي في الإمارات، ولديها ما لا يقل عن 30 موظفاً بدوام كامل، وحد أقصى لتأسيسها يبلغ 7 سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز