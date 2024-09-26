«أرادَ» تختتم بنجاح جولة إصدار صكوك إضافية بقيمة 150 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أغلقت «أرادَ» جولة تمويل ناجحة جديدة بقيمة 150 مليون دولار عقب استكمال عملية إصدار صكوكها القائمة بقيمة 400 مليون دولار في يونيو الماضي، التي تم إدراجها في بورصة لندن للأوراق المالية وناسداك دبي. ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك المطور الرئيسي بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت قيمته الإجمالية إلى 550 مليون دولار.

وقد تم تسعير الإصدار الجديد عند 102.54 دولار أمريكي وبعائد 7.35% (مع تضييق بمقدار 15 نقطة للتسعير الأولي). وباستثناء طلبات مديري الإصدار المشترك، فقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 480 مليون دولار وبمقدار 3.2 أضعاف حجم الإصدار المعروض. وقد حصل إصدار أرادَ للصكوك والبالغة مدّته خمسة أعوام على تصنيف ائتماني بدرجة (BB-) و(B1) من جانب مؤسستي فيتش وموديز على التوالي.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «يؤكد هذا الإصدار الناجح، والذي يأتي ضمن برنامجنا الحالي للصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، على سجلنا القوي في الحوكمة المؤسسية وتصنيفنا الائتماني المرتفع وجاذبية معروضنا الاستثماري المطروح».

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