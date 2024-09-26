أغنى شخص في أفريقيا يخطط لفتح مكتب عائلي في دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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يسعى الملياردير النيجيري عليكو دانجوتي لإنشاء مكتب عائلي في دبي، لينضم إلى أفراد آخرين من أصحاب الثروات العالية الذين توافدوا إلى المركز المالي في الشرق الأوسط على مدار السنوات القليلة الماضية، بحسب «بلومبرج».

وبثروة تبلغ 13.2 مليار دولار، يحتل دانجوتي المرتبة الأغنى بين الأفارقة والشخص رقم 168 في العالم، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

افتتاح

وكسب عليكو أمواله من السلع الأساسية مثل الأسمنت والسكر، وافتتح مؤخراً مصفاة نفط بقيمة 20 مليار دولار، هي الأكبر من نوعها في أفريقيا.

وقال دانجوتي، 67 عاماً، إن مكتبه العائلي في دبي سيسعى إلى استثمارات عالمية لتنويع ممتلكات المجموعة. وأضاف أنه في حين أن جزءاً كبيراً من أصوله موجود في نيجيريا وأماكن أخرى في أفريقيا، فإن شركته القابضة مقرها في الخارج.

كما يعد دانجوتي من بين الداعمين لشركة Alterra Capital Partners، وهي صندوق استثمار خاص يركز على أفريقيا تم فصله عن Carlyle Group العام الماضي، واستثمر في Gateway Partners، وهي شركة إدارة أسواق ناشئة تأسست عام 2014.

جاذبية دبي

وتعكس خطوته جاذبية دبي المتزايدة للأثرياء وشركات الاستثمار الخاصة بهم بفضل نظام ضريبي مواتٍ ومستوى الأمان وموقع مناسب عند تقاطع قارات ومناطق زمنية متعددة.

وبذلت دبي جهوداً متضافرة لجذب المكاتب العائلية، وهي أدوات الاستثمار الخاصة بشديدي الثراء، وارتفع عددها في دبي بنسبة 53% العام الماضي، وفقاً لبيانات مركز دبي المالي العالمي.

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