أسهم الإمارات تواصل ارتفاعها.. والمكاسب 32 ملياراً

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات، أمس، التي وصلت إلى نحو 32 مليار درهم، كما واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.61% أو ما يعادل 27.23 نقطة، مسجلاً 4488.69 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 4.9 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 751.01 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 755.97 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم مصرف السلام السودان ارتفاعات سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي مرتفعاً بـ7.2%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 82.98 مليون درهم، ليغلق عند 8.71 دراهم مرتفعاً 0.46%، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ63.3 مليون درهم مرتفعاً 2.2%، ليلامس مستوى 21 درهماً، ثم «دريك آند سكل» جاذباً 33.96 مليون درهم مرتفعاً 3.8%. ويدعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم باركن 3.6%، وتاكسي دبي 3.5%، ودو 3%، والاتحاد العقارية 2.4%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 83.01 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 77.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.59% إلى مستوى 9516.31 نقطة، ليربح السوق نحو 27 مليار درهم في جلسة أمس. وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 634 مليون درهم مرتفعاً 9.9%، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 166 مليون درهم، ثم «مدن القابضة» بسيولة 139.4 مليون درهم مرتفعاً 2.7% ليغلق عند 3.37 دراهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم أسمنت الخليج 7%، وغذاء القابضة 5.66%، ومجموعة أرام 4.6%، وأدنوك للحفر 3.2%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 32 مليار درهم في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.642 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.674 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.918 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و755.97 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.23 مليار درهم، موزعة بواقع 1.88 مليار درهم في سوق أبوظبي، و353.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 672.1 مليون سهم عبر تنفيذ 37.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وربح المؤشر السعودي 0.6 في المئة، مدفوعاً بقفزة في سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم، بلغت 3.2 في المئة. وصعد سهم أرامكو السعودية عملاق النفط 0.7 في المئة. وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدفوعاً بارتفاع سهم مصرف بنك قطر الوطني 1.3 في المئة.

كما ارتفع المؤشر الرئيس في الكويت بنسبة 0.58%، ومسقط بنسبة 0.23%، فيما تراجع المؤشر الرئيس في البحرين بنسبة 0.31%. وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 في المئة، مدفوعاً بزيادة 2.5 في المئة في سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وارتفع المؤشر الرئيس في المغرب «مازي» بنسبة 0.63%.

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