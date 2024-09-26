مجلس «الخليج للملاحة» يوافق على بنود الاستحواذ على أصول «بروج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن قرارات صدرت عن اجتماع مجلس إدارتها الأخير، بشأن صفقة الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة، والمدرجة في بورصة «ناسداك – نيويورك»، حيث وافق مجلس الإدارة على بنود استراتيجية رئيسة، تتعلق بعملية الاستحواذ، وزيادة رأس المال، على أنه يتم عرضها على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية، بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

واتخذ مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، عدة قرارات رئيسة، تتعلق بعملية الاستحواذ على الشركات المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة.

حيث وافق المجلس على تقرير المدققين والبيانات المالية المدققة لعام 2023، للشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى التقرير الذي يتضمن مبررات الاستحواذ، ويحدد هيكل وآلية الدفع، والذي يشمل دفعة نقدية، وإصدار سندات إلزامية التحويل، وإصدار أسهم جديدة.

كما وافق المجلس على الشروط الأساسية لإصدار السندات الإلزامية التحويل لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، والتي سيتم نقلها لاحقاً إلى المستفيدين الحقيقيين، قبل تحويلها إلى أسهم في رأسمال شركة الخليج للملاحة.

كما تمت الموافقة على ورقة الشروط والأحكام الرئيسة، والمصادقة على توقيعها، والعرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال، والذي سيتم عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.

إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار 448.5 مليون درهم تقريباً، والذي يمثل عدد الأسهم التي سيتم إصدارها لمصلحة شركة بروج للطاقة المحدودة، كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ، والتي سيتم تغطيتها من خلال 3 مصادر، وهي مقابل نقدي، وأسهم جديدة بقيمة تقارب 448.5 مليون درهم، وسندات إلزامية قابلة للتحويل، سيتم إصدارها لصالح شركة بروج للطاقة.

وأخيراً، قرر المجلس الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، للحصول على موافقة المساهمين على هذه القرارات، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

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