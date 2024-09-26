«منتدى الإمارات وبكين» يستكشف فرص تنمية الشراكة بالتكنولوجيا والاقتصاد الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت الإمارات في معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2024، الذي استضافه المركز الوطني الصيني للمؤتمرات بالعاصمة الصينية بكين، تحت شعار «خدمات عالمية، ازدهار مُشترك»، حيث شارك في افتتاح جناح الدولة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، والمستشار خالد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وقوه هواي قانغ، رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في بكين.

وفي إطار الاحتفاء بمرور 40 عاماً على بدء العلاقات بين البلدين، وعلى هامش المعرض، استضافت بكين بالاشتراك مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية «المنتدى الاقتصادي بين الإمارات وبكين»، الذي أُقيم تحت شعار «أربعون عاماً من الازدهار»، حيث استعرض المنتدى الخطط والسياسات الهادفة إلى تنمية الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات التكنولوجية والاقتصاد الجديد، وتمكين تطبيقات الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية، واستكشاف الفرص الجديدة لتنمية وتشجيع التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات والصين، بما يُسهم في دعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني خلال كلمته أمام المنتدى، أن الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، تجمعهما روابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، مُشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في معرض الصين لتجارة الخدمات وكذلك المنتدى الاقتصادي في بكين تأتي تأكيداً على ما يتمتع به البلدان من تفاهم حول الرؤى والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التعاون في القطاعات التنموية وتطوير الحلول الاقتصادية والخدمية المبتكرة.

وأضاف: المعرض من أبرز الفعاليات العالمية لتجارة الخدمات وتسريع التبادل التجاري بين الدول المشاركة، كما يُعد فرصة مهمة للترويج للصناعات والخدمات الوطنية وتقديمها للمجتمع الدولي، ولا سيما بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد».

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