مذكرة بين محاكم وغرف دبي لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتسوية المنازعات التجارية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع غرف دبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً موثوقاً لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة والصلح، وتطوير مبادرات وبرامج وأنشطة تعزز فرص تسوية النزاعات التجارية، من خلال الوساطة والتوفيق بين الأطراف المتنازعة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم منح قوة السند التنفيذي للاتفاقيات المعتمدة في نظام محاكم دبي، لتكون ملزمة لأطرافها، مما يزيد من ضمان تنفيذ بنود الاتفاقية. وسيتم منح غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، صلاحية التسجيل الإلكتروني لاتفاقيات الصلح، التي تتم من خلالها في النظام الإلكتروني الخاص بمحاكم دبي. كما ستتمكن الغرفة من متابعة اعتماد محاكم دبي لهذه الاتفاقيات، من خلال النظام وإدراج بيانات أطراف النزاع في نظام محاكم دبي حسب أصول التسجيل المعتمد.

وقال الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «توقيع مذكرة التفاهم خطوة جوهرية في مساعينا لتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومرموقاً لتسوية المنازعات التجارية، هذه الشراكة الاستراتيجية تعد جزءاً من جهودنا المتواصلة لتعزيز البنية التحتية القانونية، وتكثيف جهود التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ دبي كوجهه أولى للعدالة، ويعزز من قدرتنا على تقديم نموذج عالمي متميز في القضاء البديل».

وتابع: «من خلال الاتفاقية تلتزم محاكم دبي بتعزيز التعاون، لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق أعلى معايير العدالة، ونعمل جاهدين على تطوير آليات العمل القضائي، مستندين في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات قضائية سريعة ودقيقة تواكب احتياجات مجتمع الأعمال المتنامي في دبي، وبفضل هذا التعاون المثمر نطمح إلى رفع مستوى القضاء البديل إلى آفاق جديدة، حيث نؤكد حرص محاكم دبي على توفير بيئة قانونية متكاملة تدعم الابتكار وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ونؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون والشراكة مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به في العدالة».

وقال محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية للارتقاء بخدمات تسوية المنازعات التجارية في الإمارة وتعزيز فعاليتها وتنافسيتها عالمياً، بما ينعكس إيجاباً على منظومة الأعمال المحفزة للنمو والازدهار في الإمارة».

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