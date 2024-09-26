غرفة رأس الخيمة ومؤسسة سعود تبحثان مع وفد صيني تعزيز العلاقات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استقبلت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة مؤخراً وفداً تجارياً من مقاطعة «غوانغدونغ» التي تُعد القوة الصناعية الأولى في الصين، وترأس الوفد تشن تشيكون نائب المدير العام لإدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة غوانغدونغ.

واستقبل الوفد الصيني بمقر غرفة تجارة رأس الخيمة محمد مصبح النعيمي رئيس الغرفة ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب النائب الأول لرئيس الغرفة. وتم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية والاستثمارية.

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