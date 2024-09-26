عبدالله بن سالم يفتتح معرض الساعات والمجوهرات في نسخته الـ 54

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ظهر أمس، فعاليات النسخة الـ54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 29 سبتمبر.

ويُشارك في المعرض، الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في المجوهرات بدولة الإمارات والمنطقة، أكثر من 900 عارض، يمثلون كبرى الشركات والعلامات التجارية العالمية في مجال الساعات والذهب والأحجار الكريمة وقطع المجوهرات الثمينة والنادرة.

وتجوّل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي في أروقة المعرض، مطلعاً سموه على ما يعرضه المشاركون من مشغولات وتصاميم وقطع نادرة، واستمع سموه من القائمين على الأجنحة إلى شرح مفصّل حول نماذج من معروضاتهم والتقنيات المبتكرة في الصياغة والتصميم، إلى جانب أحدث الطرق والأساليب في سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، وأحدث تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتوقّف سمو نائب حاكم الشارقة لدى عدد من منصات العرض المحلية والعالمية، ومنصة صاغة الإماراتيين التي تعرض إبداعات نخبة من المُصمّمات الإماراتيات في مجال الذهب والمشغولات التي تستلهم التراث الإماراتي برؤية حديثة، وتقدّم إبداعات وتصميمات مميزة تعكس أحدث الابتكارات في عالم المجوهرات.

رافق سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي خلال جولته في المعرض، عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعيسى الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمسؤولين الحكوميين، والدبلوماسيين ممثلي الدول المشاركة.

ويُقدم المعرض، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، تشكيلات متنوعة من أحدث الإبداعات في عالم المجوهرات والساعات التي يقدمها عدد من كبار المصممين العالميين من كبرى دور المجوهرات، إلى جانب قطع نادرة وثمينة من ابتكار أبرز الشركات المشاركة.

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