انتشار متزايد لإعلانات «استثمر في الإمارات» المميزة في مدن عالمية

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية وبيئة نموذجية جاذبة للاستثمار في مختلف المجالات، حيث تمثل حملة «استثمر في الإمارات» خطوة جديدة نحو تعزيز هذا الدور الحيوي، فيما أسهمت الإعلانات الخارجية المميزة التي انطلقت في عدد من المدن العالمية بما فيها كان، وزيورخ، ونيويورك، ولندن، وباريس، وغيرها، في تحقيق مزيد من الانتشار والتعريف بالحملة التي تهدف إلى تقديم الدولة كمنصة مثالية للاستثمار المستقبلي والتطوير الاقتصادي.

ومع انتشار 754 لوحة إعلانية في مواقع استراتيجية في هذه المدن، تتوقع الحملة تحقيق أكثر من 200 مليون انطباع عالمي، وتم تصميم هذه اللوحات بعناية لتعكس رؤية الإمارات كمركز عالمي للفرص الاقتصادية، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال تحويل أفكارهم الطموحة إلى مشاريع استثمارية ناجحة. وتُعتبر الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات.

أولمبياد باريس

ووصلت حملة «استثمر في الإمارات» إلى ذروة التعريف بها خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.، التي شهدت عرض 365 لوحة إعلانية في محطات المترو الرئيسية في العاصمة الفرنسية، ما أتاح لها الوصول إلى أكثر من 80 مليون انطباع عالمي. وبفضل هذا التواجد المميز، أكدت الإمارات مجدداً مكانتها كدولة رائدة في جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، حيث تعكس هذه الإعلانات رؤيتها لتكون في صدارة الاقتصاد العالمي.

حافلات لندن

وفي شوارع لندن، تم تحويل الحافلات إلى لوحات إعلانية متحركة تعرف بحملة «استثمر في الإمارات»، عبر رسائل ملهمة، وحقائق ذات مغزى، مثل «الإمارات تطلق التاكسي الطائر في 2026»، وهو ما يعكس التزام الدولة بالابتكار والتطوير المستقبلي لوسائل النقل وتحويل الابتكارات إلى واقع ملموس.

واستثمرت الحملة بشكل ناجح وفعال حقيقة أن فكرة سيارات الأجرة الطائرة لم تعد مجرد حلم أو خيال علمي، فدولة الإمارات أصبحت تقود هذا المجال الواعد من خلال مشاريع رائدة في النقل الذكي والمدن المستقبلية.

بوابة كرة القدم

امتدت حملة «استثمر في الإمارات» إلى عالم كرة القدم أيضاً، حيث تواجدت الإعلانات في مباراة كأس الدرع الخيرية لعام 2024 بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. وهذه المباراة التي حققت رقماً قياسياً في عدد المشاهدين وصل إلى 223.7 مليون مشاهد عالمياً، شكّلت منصة قوية للإمارات لعرض رؤيتها الاقتصادية.

المباراة كانت مناسبة أيضاً لتحقيق الإمارات نجاحاً من خلال الرسائل الإعلانية التي زينت الملعب، ما جعل رؤيتها جزءاً من السرد العالمي للمباراة، حيث أبرزت هذه الخطوة قدرة الإمارات على الوصول إلى جمهور عالمي متنوع.

وفي مهرجان كان ليونز للإبداع، استغلت الإمارات الفرصة لتعزيز حضورها في ساحة الإبداع العالمية. من خلال إعلانات مبتكرة انتشرت في أرجاء المهرجان، نجحت الإمارات في لفت انتباه أبرز العقول الإبداعية في العالم، مما يعزز رؤيتها كمنصة للإبداع والابتكار.

مطارات عالمية

وامتدت حملة «استثمر في الإمارات» إلى المطارات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مطارات هيثرو وزيورخ وجنيف وميونيخ، وهيثرو وغيرها، حيث شكلت هذه المطارات نقاط تواصل مهمة مع رجال الأعمال وقادة الشركات. وتتزامن الحملة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تعرض الإعلانات في مطار جون إف كينيدي، ما سيضمن وصول الرسالة إلى قادة العالم والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

وتُعد الإمارات اليوم موقعاً لبيئة استثمارية تدعم الابتكار وتستقطب أفضل المواهب العالمية، ومع وجود ما يقرب من 1000 شركة ناشئة، بما في ذلك خمس شركات يونيكورن، تقود الإمارات الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.

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