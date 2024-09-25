"المركزي" يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 30 سبتمبر

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم عن مناقصة للأذونات النقدية في 30 سبتمبر المقبل.

وحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 3600 مليون درهم والثاني 70 يوماً لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثالث 98 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والرابع 266 يوما لما يصل إلى 6500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 2 أكتوبرالمقبل على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 30 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 11 ديسمبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

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