78.7 مليار درهم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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ارتفع حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 78.7 مليار درهم مستحوذة بنسبة 50.8 % من إجمالي الأصول في النصف الأول من العام الجاري وذلك مقارنة بإجمالي 72.9 مليار درهم والبالغ حصتها 57.1% من إجمالي الأصول خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 31.2% لتبلغ 35.7 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، واستند النمو بصورة رئيسية إلى ارتفاع أقساط التأمين على الحياة الجماعية والفردية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39.4% وأقساط التأمين الصحي بنسبة 30.7% وأقساط تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 9.1%.

ووفق المركزي ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لكافة أنواع خطط التأمين بنسبة 4.0 على أساس سنوي ليبلغ 18.9 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024 مدفوعة بدورها بارتفاع المطالبات المدفوعة في تأمين الممتلكات بنسبة F.2 وفي تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بنسبة 150%.

فيما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 22.8% على ليبلغ 94.2 مليار درهم وبلغ معدل الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة لجميع أنواع التأمين S.1 بقيمة 18.9 مليار درهم في النصف الأول مقارنة بـنسبة 53.8% بقيمة 14.6 مليار درهم.

ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة في دولة الإمارات 59 شركة منها 23 شركات تأمين تقليدية و10 شركات تأمين تكافلي وطنية و25 فرع لشركة تأمين أجنبية وفرع واحد لشركة إعادة تأمين أجنبية.

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