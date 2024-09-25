6.38 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أكثر من 6.38 مليارات درهم، بنهاية تعاملات الأربعاء، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 3.39 مليارات درهم، بعد تنفيذ 1420 صفقة.

كما سجل السوق العقاري في دبي، رهن قطعة أرض ضمن منطقة مقطرة، بقيمة إجمالية بلغت 2.23 مليار درهم، حيث وصلت المساحة الإجمالية للأرض 80 مليون قدم مربعة، حسب بيانات «دبي ريست».

وبلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم، أكثر من 2.73 مليارات درهم، بعد تنفيذ 148 صفقة، فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 138.34 مليون درهم، بعد تنفيذ 22 صفقة، نتجت عن رهن قطعة أرض، ثم برج خليفة ثانية بـ 173 مليون درهم (4 رهون)، تلتها الحمرية ثالثة بنحو 47 مليون درهم، من خلال إجراء واحد.

هذا، وسجل القطاع العقاري في دبي صفقة بيع شقة سكنية ضمن مشروع سيكس سينسز ريزيدنسز في نخلة جميرا، بنحو 56 مليون درهم.

فيما بلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 138.34 مليون درهم، بعد تنفيذ 22 صفقة.

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