الإسلامي للأغذية تُحدث الهوية المؤسسية مع القيم الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة الإسلامي للأغذية، عن هويتها المؤسسية المحدثة، التي تستلهم قيم الثقافة الإماراتية وإرث مؤسس الشركة، الحاج سعيد لوتاه، وتركز الهوية، التي تستهلم القيم الأساسية للابتكار والشباب والتعليم والنساء والحب والأخوة، على مفهوم «الطعام نعمة».

ويمثل إطلاق الهوية المؤسسية المحدثة علامة مهمة في مسيرة «الإسلامي للأغذية»، ويأتي تأكيداً على التزامها الراسخ بتقديم الطعام الحلال الذي يُجسد النقاء والسلامة. وتهدف الشركة إلى توفير تجارب ممتعة لتناول الطعام مع الحرص الكامل على أفضل مستويات الجودة والقيمة الغذائية الأصيلة والصحية.

وقال صالح عبد الله لوتاه، العضو المنتدب لشركة «الإسلامي للأغذية»:«تمثل الهوية المؤسسية الجديدة لشركتنا أكثر من مجرد تحسين للعلامة التجارية المرئية، إذ تجسد روح الشركة وثقافتها المؤسسية. ونعتقد أن الطعام من أهم العوامل التي تسهم في التقريب بين البشر، وتغذي الجسم والروح، ويأتي إطلاق الهوية المؤسسية المحدثة التي تتواءم مع قيم مؤسس الشركة ضمن مساعينا للاحتفاء بتراثنا وجذورنا الراسخة والتطلع إلى مستقبل زاخر بالابتكارات في إنتاج الأطعمة الحلال التي تصل إلى المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

انطلاقاً من ريادتها في صناعة الأطعمة الحلال، تجدد «الإسلامي للأغذية» التزامها بالابتكار وتوفير منتجات تلبي متطلبات وأذواق المستهلكين المتنامية، وساهم التزام الشركة بالجودة والسلامة في تصنيفها ضمن أفضل 5 شركات منتجات حلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، وحصلت على اللقب المرموق لأفضل علامة تجارية لعام 2021.

بالإضافة إلى تقديم منتجات عالية الجودة، تكرس «الإسلامي للأغذية» جهودها للعطاء للمجتمع من خلال مبادرات متنوعة تُعزز الصحة والرفاه والممارسات المستدامة، وتؤمن الشركة بتمكين الشباب ودعم التعليم وتعزيز الشعور بالأخوة والترابط بين العملاء والعاملين. ومع تركيزها المتجدد على قيمة نعمة الطعام والتراث الإماراتي وقيم مؤسس الشركة، تستعد «الإسلامي للأغذية» لتعزيز ريادتها العالمية عبر توفير أوسع مجموعة من الأطعمة الحلال المغذية.

تعتبر الإسلامية للأغذية علامة تجارية إماراتية رائدة في مجال الأطعمة الحلال على مدى خمسة عقود، وتتمتع بحضور عالمي يجسد مبادئ الجودة والابتكار. تم الاعتراف بالعلامة التجارية كواحدة من أفضل العلامات التجارية الحلال على مستوى العالم، حيث حصلت على مكانة مرموقة بين أفضل 5 شركات منتجات حلال في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، وحصلت على اللقب المرموق لأفضل علامة تجارية لعام 2021.

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