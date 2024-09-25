مذكرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومؤسسة دبي للمستقبل

المصدر: البيان

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وقَّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز قدرات كوادر الوزارة في مجالات الاستشراف والقيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي، وتبني منهجية التفكير التصميمي، بما ينعكس إيجاباً على خدمات الوزارة الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

وستركز الشراكة على تبادل المعرفة والخبرات بين الجهتين، وستقدم "أكاديمية دبي للمستقبل" لموظفي الوزارة مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في مجالات الاستشراف والقيادة الاستراتيجية والابتكار الرقمي، وتبني منهجية التفكير التصميمي والمستقبلي بما يتماشى مع الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لتعزيز الجاهزية للمستقبل.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الداعمة لترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، وضمن رؤية الوزارة لتعزيز دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة، يركز التعاون مع مؤسسة دبي المستقبل على تعزيز قدرات كوادرنا لتطوير حلول مبتكرة تدعم التوقعات المستقبلية للشركاء والمتعاملين، وتحقق رؤية الوزارة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة.

ومن جهته أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تسهم بتمكين ثقافة الإبداع والابتكار وتبادل المعرفة بين الفرق الحكومية في مختلف مجالات تصميم مستقبل العمل الحكومي، وتنفيذ الرؤى والخطط المستقبلية، وتطوير آليات التعاون المشترك تنفيذاً لتوجيهات القيادة بأهمية تعزيز الشراكات الحكومية لتنفيذ المستهدفات الحكومية المستقبلية.

بناء القدرات وتبادل المعرفة

كما ستركز الشراكة على تبادل المعرفة والخبرات وإتاحة الفرصة لفرق العمل للمشاركة في مختلف الأحداث والمنتديات والمؤتمرات العالمية التي تنظمها مؤسسة دبي للمستقبل، وتوفير فرصة الانضمام إلى مختلف المشاريع الوطنية والمعرفية والبرامج التعليمية، ودعم تطوير مجالات البحث والتطوير وتبني أفضل الممارسات والتطبيقات والتقنيات المتقدمة بما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مختلف المؤشرات التنموية.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر "أكاديمية دبي للمستقبل"، حيث وقعها الدكتور راشد خلفان النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

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