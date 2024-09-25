دبي تقفز 4 مراكز بين «العشرين الكبار» لأفضل المراكز المالية عالمياً

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت دبي إلى المركز السادس عشر عالمياً كأفضل مركز مالي وفقاً لمؤشر المراكز المالية الصادر عن «Z/Yen Partners» ومعهد التنمية الصيني.

ويقوم المؤشر بحسب «بلومبرج»، بتقييم 121 مركزاً مالياً، وذلك بواسطة استخدام بيانات ونتائج الاستطلاعات من آلاف المتخصصين في الخدمات المالية الذين استجابوا لاستبيان عبر الإنترنت.

واحتلت دبي المركز الأول إقليمياً، وارتفعت في التصنيف 4 مراكز حيث كانت تحتل المركز العشرين.

وعلى مستوى العالم، احتلت هونج كونج المرتبة الثالثة، خلف نيويورك ولندن، واحتلت سنغافورة المرتبة الرابعة على مستوى العالم. وبذلك استعادت هونج كونج مكانتها كأفضل مركز مالي في آسيا، ما دفع سنغافورة إلى المركز الثاني في المنطقة. هذه أخبار سارة لقطاع التمويل في هونج كونج، الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة بسبب الوباء والتي دفعت العديد من العمال إلى مغادرة المدينة. وقد أدى سوق العقارات، الذي فشل في التعافي، إلى تباطؤ النشاط والطلب الاستهلاكي. وتراهن الحكومة على أن مبادراتها وأسعار الفائدة المنخفضة قد تنعش النشاط الاقتصادي.

ووفقاً للنتائج الأخرى في التقرير فقد تراجع 58 مركزاً مالياً في التصنيف فيما تحسن 46 آخرون. وارتفعت دبلن وشيكاغو ودبي في التصنيف، بينما تراجعت شنغهاي وبكين وجنيف في المؤشر. فتجاوزت شنتشن سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة في تصنيف التكنولوجيا المالية. وصعدت شيكاغو ولوس أنجليس إلى ما بعد شنغهاي لتحتلا المرتبتين السادسة والسابعة. وتراجعت سيدني ونانجينغ وتيانجين 10 مراكز على الأقل.

وفيما يلي المراكز المالية العشرين الأولى:

1. نيويورك

2. لندن

3. هونج كونج

4. سنغافورة

5. سان فرانسيسكو

6. شيكاغو

7. لوس أنجليس

8. شنغهاي

9. شنتشن

10. فرانكفورت

11. سيئول

12. واشنطن العاصمة

13. جنيف

14. دبلن

15. باريس

16. دبي

17. زيورخ

18. بكين

19. لوكسمبورج

20. طوكيو

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز