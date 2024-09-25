«إنفستيك» تفتتح مقراً لها في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: البيان

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أعلنت "إنفستيك"، مجموعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات الرائدة عالمياً، اليوم عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي بهدف توسيع نطاق عروضها المتميزة في منطقة الخليج.

وسيوفر افتتاح مكتب المجموعة في مركز دبي المالي العالمي للعملاء من ذوي الملاءة المالية وأصحاب الثروات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوصول إلى عدد من الخدمات من بينها الاستشارات، والترتيب والتنسيق في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وسيستفيد المكتب الجديد من الخدمات المتطورة التي تقدمها "إنفستيك" في سويسرا، والتي تعتمد على إرثها العريق من العمل في القطاع المصرفي السويسري ومواردها وعملياتها في مجال الاستثمار.

يتركز نشاط مجموعة "إنفستيك" في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين هما جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأيرلندا وجزر القنال وجمهورية موريشيوس والهند وأوروبا القارية. وبافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن "إنفستيك" من خدمة عملائها في المنطقة عن قرب، وربطهم بشبكة شاملة من القدرات والخبرات الدولية.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في قيادة ورسم مستقبل القطاع المالي. وبفضل موقعه الاستراتيجي وسياساته وأطر عمله التنظيمية والقانونية الداعمة للأعمال، يشكل المركز منصة ممتازة لـ "إنفستيك" لتوسيع عملياتها وخدمة قاعدة متنوعة من العملاء. ويضم المركز حالياً أكثر من 6،000 شركة، بما في ذلك أكثر من 230 بنكاً، و27 من أهم 29 بنكاً على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 400 من كبار مديري الثروات والأصول في العالم.

وبهذه المناسبة، قال كومش مودليار، الرئيس التنفيذي في "إنفستيك بنك ليمتد": "تشهد دبي ومنطقة الخليج بشكل عام نمواً متواصلاً في عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ويعود ذلك إلى مستوى الاتصال والخدمات عالية الجودة وفرص النمو التي توفرها المنطقة للشركات المحلية والدولية.

وهو ما يعكس الأهمية المتنامية للمنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وخطط النمو الطموحة التي تنتهجها أسواقها. وقد قررنا اللحاق بعملائنا في هذه السوق عالية النمو من خلال افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، والذي يوفر خدمات مخصصة بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قدراتنا المتميزة بمجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار".

ومن جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة ’إنفستيك‘ في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي عموماً. تواصل بيئة الأعمال العالمية المواتية في المركز، وإطاره التنظيمي والقانوني، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، استقطاب المؤسسات المالية التي تتطلع إلى الوصول إلى تجمع كبير للثروات يتمثل في المكاتب العائلية والصناديق السيادية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. وبتأسيس مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، يمكن لمجموعة ’إنفستك‘ استخدام دبي كبوابة للوصول إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، يمكن الوصول إليه في غضون ساعة واحدة بالطائرة".

وتشتهر "إنفستيك" باتباع نهج قائم على العلاقات ومدعوم بالقدرات التكنولوجية، بما يمنح العملاء منظومة دولية متكاملة من الخدمات.

من جهته، قال دارين سولومون، كبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب "إنفستيك" في مركز دبي المالي العالمي: "تفخر ’إنفستيك‘ بتقديم خدمات عالمية المستوى وخلق قيمة دائمة لأصحاب المصلحة لديها. ونتطلع إلى تزويد العملاء من خلال مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي عبر تمكينهم من الوصول إلى خدماتنا العالمية بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى إمكاناتنا بمجال الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتطورة".

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