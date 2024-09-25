1000 موظف ينضمون إلى صناديق التحوّط في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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أدى تدفق بعض أكبر صناديق التحوط في العالم على دبي، وأبرزها «ميلينيوم مانجمنت» و«بالياسني» لإدارة الأصول، إلى زيادة عدد العاملين في الصناعة في دبي إلى أكثر من 1000 موظف جديد، ما عزز مكانة مركز دبي المالي العالمي وجهة جاذبة لصناديق التحوط العالمية، وفقاً لما ذكرته بلومبرج.

ولم تقتصر الزيادة على صناديق التحوط فقط، حيث شهد مركز دبي المالي العالمي زيادة عدد الموظفين بنسبة الثلثين منذ عام 2019 إلى نحو 44 ألف موظف حالياً، ويتوقع المركز المالي أن يشهد رقماً قياسياً من الشركات التي ستتأسس العام الجاري أيضاً، ومن ثم يستعد للتوسع ببناء 3 أبراج مكتبية جديدة لتلبية الطلب المتوقع.

وعملت «ميلينيوم»، التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 68.8 مليار دولار، على وجه الخصوص، على تكثيف عملياتها بقوة كبيرة منذ الحصول على ترخيص في عام 2020، وتوظف حالياً نحو 100 شخص.

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