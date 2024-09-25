دبي تحتضن أول مركز إقليمي لـ «غوغل» لشمول التقنية

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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افتتحت «غوغل» مركزها الأول لاكتشاف إمكانية الوصول للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، في تجسيد مادي لمهمة «غوغل» لإتاحة المعلومات للجميع على مستوى العالم، حسب ما أعلنت مدونة الشركة، أمس.

ويشير مصطلح «اكتشاف إمكانية الوصول» إلى عملية تحديد ومعالجة الحواجز، التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات والتكنولوجيا، ويتضمن ذلك اكتشاف طرق لجعل المنتجات والخدمات والبيئات أكثر شمولاً وقابلية للاستخدام للجميع، من خلال حلول وأساليب جديدة يمكنها كسر الحواجز، وخلق عالم رقمي أكثر شمولاً.

والمركز مخصص لاستكشاف وعرض طرق مبتكرة لجعل التكنولوجيا أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقالت المدونة «في «غوغل» نحن نعتقد أن الوصول العادل إلى المعلومات والتكنولوجيا هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لأن الأمر يتعلق بالتمكين والفرصة والاتصال، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يوجد 30 مليون شخص يعانون من إعاقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا أكثر من عدد سكان اثنتين من أكثر العواصم اكتظاظاً بالسكان في المنطقة - القاهرة والرياض مجتمعتين».

ويضم المركز أقساماً مميزة بينها؛ «ذي آركاد»، الذي يركز على ألعاب الفيديو، والتكنولوجيا السائدة مثل ساعات التنبيه للصم، وقسم يحتوي على بعض ميزات التكنولوجيا المساعدة من «غوغل» من بين أمثلة على كيف يمكن للتكنولوجيا، التي يتم تصميمها من منطلق الشمول، أن تساعد في خلق المساواة للجميع.

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