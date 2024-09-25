«أوتوتيرمينال ميناء خليفة»: 30 % نمو مناولة البضائع المدحرجة خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي – وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجّلت مجموعة موانئ أبوظبي، نمواً بنسبة 30% في مناولة البضائع المدحرجة عبر محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة» خلال النصف الأوّل من عام 2024، نظراً لتوسعة ساحة المحطة بمساحة 90 كيلومتراً مربّعاً إضافية (ما يعادل أكثر من 12 ملعب كرة قدم)، في زمن قياسي لاستيعاب زيادة الطلب على البضائع المدحرجة.

وشكّلت مرونة محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»، عاملاً رئيسياً في النمو السريع لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تضاعفت إيراداتها منذ عام 2021 من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.

ويحتضن ميناء خليفة محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»، إضافةً إلى ثلاث من أكبر خمس شركات شحن عالمية، وهي: شركة البحر الأبيض المتوسّط للشحن «إم إس سي»، وشركة كوسكو للشحن، ومجموعة «سي إم أيه سي جي إم».

وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: إن النمو القياسي في أحجام مناولة البضائع المدحرجة خلال النصف الأول من عام 2024، عبر محطة «أوتوتيرمينال ميناء خليفة» يسلط الضوء على قدرة ميناء خليفة على التكيّف مع متطلبات الأعمال، وهو نتاج استثمارات إستراتيجية في تطوير بنية تحتية وعقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية تُمكّن الميناء ومحطاته من تلبية طلب السوق. نعتزم مواصلة الاستفادة من هذا التفوّق الإستراتيجي لريادة قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

تآزر تجاري وتشغيلي

وقال خافيير فاسكيز، الرئيس التنفيذي لأوتوتيرمينال ميناء خليفة والرئيس التنفيذي لنواتوم للسيارات والبضائع المدحرجة، مجموعة موانئ أبوظبي: أظهرت أوتوتيرمينال ميناء خليفة قدرة استثنائية على إدارة الأحجام المتزايدة من البضائع بكفاءة ومهنية، مُستفيدةً في ذلك من أوجه التآزر التجاري والتشغيلي مع «أوتوتيرمينال برشلونة»، إذ تُساهم هذه الشراكة في تسهيل تدفّق أعمال متعاملينا وتعزيز أثر المجموعة على سلسلة التوريد. وتميزنا التشغيلي يُقّلص تأخير تسليم البضائع إلى أقلّ حدّ ممكن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز