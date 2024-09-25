منصور بن محمد يفتتح أبرز معارض قطاع الغذاء في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، ثلاثة من أبرز المعارض المتخصصة في قطاع الغذاء على مستوى الشرق الأوسط، التي تقام في وقت متزامن في مركز دبي التجاري العالمي حتى الغد، حيث من المتوقع أن تستقطب جميعها عشرات الآلاف من الزوار على مدار الأيام الثلاثة.

والمعارض الثلاثة هي معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، إحدى أبرز الفعاليات المتخصصة بالحلويات والوجبات الخفيفة في المنطقة، ومعرض «جلفود جرين»، ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

واطلع سموه خلال الجولة، التي رافقه فيها معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، على ما تقدمه المعارض من التقنيات المبتكرة في صناعة الغذاء والمشروبات، وما توفره من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي المهم.

كما استمع سموه لشرح حول ما تضمه المعارض من أجنحة ومنصات دولية، التي تشارك من خلالها كبرى الشركات والجهات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الغذاء والمشروبات، وما تعرضه من أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات والحلول في هذا المجال.

قمة مستقبل الغذاء

وبعد الافتتاح الرسمي، انطلقت أعمال قمة «مستقبل الغذاء» بجلسة افتتاحية حول الأمن الغذائي وتغير المناخ، حيث ناقش المشاركون كيفية تعزيز الوصول العالمي إلى الغذاء وتحقيق المساواة.

وخلال حديثه في الجلسة النقاشية لأعمال القمة، أشار عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والممثل الإقليمي، إلى أن 713–757 مليون شخص تأثروا بانعدام الأمن الغذائي في عام 2024، أي شخص واحد من كل 11 شخصاً في أنحاء العالم، وشخص واحد من أصل كل 5 أشخاص في أفريقيا.

وقال: «إن استمرار الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وخاصة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، يتطلب تضافر الجهود لضمان أننا على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع».

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمعرض جلفود جرين في توفير منصة تربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين، حيث شهدت منصة الشركات الناشئة قيام أكثر من 130 شركة ناشئة باستعراض منتجاتها وحلولها أمام جمهور يضم مجموعة من أكبر المستثمرين المؤسسين في دولة الإمارات وخارجها، كما أسهمت «منصة المستثمرين» الواقعة ضمن منطقة الشركات الناشئة، وبرنامج الاجتماعات الشامل في تعزيز فرص التواصل للمستثمرين والشركات الناشئة.

ومن جانبه، قال أندرو إيف، المؤسس والشريك العام الإداري لشركة «بيج آيديا فينتشرز»: «التكنولوجيا متوفرة اليوم للمساعدة في إنشاء نظام غذائي أكثر استدامة.

وتمتلك دولة الإمارات الموارد، والالتزام بالاستدامة، مع القدرة على أن تصبح دولة رائدة عالمياً من خلال جمع المبدعين معاً في فعاليات مهمة مثل جلفود جرين، حيث يمكننا مناقشة الأفكار وكيفية تحويلها إلى واقع».

فعالية

وشهد اليوم الأول من فعالية منصة الخبراء لمعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة إجراء مناقشات حول التوجهات العالمية والناشئة في صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة، ورؤى السوق وتوقعاتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونصائح حول دخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستقطب معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة.

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