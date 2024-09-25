«الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» ينطلق اليوم في «إكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، اليوم، في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام مرتين في العام، وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، ويجمع أكثر من 900 عارض، يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات والمنصات الجاذبة للمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات والقطع النادرة على مستوى المنطقة، حيث يوفر فرصة لاستكشاف توجهات الموضة العالمية وتصاميمها الحصرية في عالم المجوهرات والساعات، نظراً لاستقطابه كبار المصممين وأصحاب متاجر الذهب العالمية، الذين يعرضون تصاميمهم بالتزامن مع موسمي الخريف والشتاء.

ويشهد المعرض مشاركات لعارضين من الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وروسيا، وإيطاليا، والهند، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والسعودية والبحرين، ولبنان، وبلدان أخرى، ويمتد على مساحة إجمالية 30 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 70 ألف زائر، كونه يمثل حدثاً بارزاً للمستثمرين، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتجارة الذهب في المنطقة، بجانب ما تتمتع به إمارة الشارقة أيضاً من مكانة في هذا المجال. ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهراً وحتى الساعة 10 مساء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز