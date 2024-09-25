محمد العوضي: 22 منطقة صناعية و70 ألف رخصة لنشاط اقتصادي متنوع في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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أكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تمتلك بيئة «جاذبة جداً» للاستثمارات والشركات الكبيرة، مشيراً إلى أن الأرقام تؤكد ذلك حيث تمتلك الإمارة 22 منطقة صناعية، وأكثر من 70 ألف رخصة للنشاط اقتصادي بين التجاري والصناعي والمهني، ويوجد في الشارقة أكثر من 3 آلاف مصنع وقاعدة صناعية تتجاوز نسبتها 30% على مستوى الدولة.

وأضاف: تمتلك الشارقة بنية تحتية متطورة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وطرقاً وموانئ، ولدينا أكبر ميناء طبيعي في خورفكان.

ونحن في غرفة الشارقة يومياً نصدق أكثر من ألف شهادة تصدير منشأ يعني 1000 شهادة تصدر لدول مختلفة عبر موانئ الشارقة والإمارات، وهناك مركز إكسبو الشارقة يحتضن أكثر من 60 فعالية ومعرضاً، وهناك مركز الشارقة للتحكيم الدولي ومركز الشارقة لتنمية الصادرات. ونشارك في أكثر من 20 معرضاً محلياً وعالمياً.

جاء ذلك في لقاء عبر المدونة الصوتية «حديث شمس»، البودكاست التفاعلي من مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

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