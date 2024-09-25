الإمارات تؤكد دعم الجهود العالمية للارتقاء بالبنية التحتية للملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت وزارة الاقتصاد في المؤتمر الثالث رفيع المستوى للحزام والطريق بشأن الملكية الفكرية، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين، وافتتحه نائب رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، دينق سوي سيانق، كما شارك في حفل الافتتاح مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارن تانغ.

وجاء المؤتمر هذا العام تحت شعار «الانفتاح والتعاون والتنمية والمنفعة المتبادلة»، وشهد مشاركة نحو 450 من المسؤولين والمهنيين الصناعيين والباحثين، وممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة، وممثلي السلطات الحكومية لمكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والدولية من 55 دولة، و6 منظمات دولية بصفة مراقبين، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.

وأكد عبدالرحمن المعيني أن الإمارات ملتزمة بدعم الجهود العالمية للارتقاء بالبنية التحتية للملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الملكية الفكرية تمثل عنصراً مهماً في تعزيز النمو والازدهار لاقتصادات العالم، وتسريع تحويلها لنماذج اقتصادية متقدمة قائمة على الابتكار والإبداع، كما تؤدي الملكية الفكرية دوراً جوهرياً في تعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة لدول الحزام والطريق، وتطوير بيئة حماية متكاملة لمختلف تطبيقات الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال: «تواصل الإمارات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة دورها في دعم الجهود العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإرساء بيئة محفزة للابتكار والإبداع، كما تعمل بصورة مستمرة على بناء الشراكات وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لبراءات الاختراع والأعمال الإبداعية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومستهدفات وزارة الاقتصاد بتعزيز الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية بالدولة».

وأضاف: «يمثل المؤتمر فرصة مهمة لتطوير سياسات مبتكرة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع عبر الحدود، وإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تعزيز حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والمضي قدماً نحو تعزيز الابتكار وحماية أكثر فعالية لتطبيقات وأنشطة الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، بما يصب في تعزيز التنمية المستدامة للدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق».

واستعرض خلال المؤتمر جهود دولة الإمارات في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين وهي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

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