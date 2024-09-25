«سالك» لأعلى مستوى منذ الإدراج متجاوزاً حاجز 4 دراهم

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاود سوق دبي المالي صعوده في تداولات، أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.62% أو ما يعادل 27.4 نقطة، مسجلاً 4461.46 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق أكثر من 5 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 746.01 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 751.01 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم مصرف السلام السودان بالحد الأقصى إلى مستوى 0.614 درهم، ليقود ارتفاعات 27 سهماً بسوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 66.9 مليون درهم مرتفعاً 0.81% ليغلق عند 8.67 دراهم، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 42.2 مليون درهم.

ودعم أداء سوق دبي المالي ارتفاع أسهم أجيليتي للمخازن

6.3%، وبنك المشرق 3.6%، وسالك 3.26% مغلقاً عند 4.12 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ إدراجه، بعد أن ارتفع عند 4.17 دراهم خلال الجلسة، ليسجل كذلك أعلى سعر على الإطلاق، فيما صعد «تيكوم» 2.56% ليغلق عند 3.21 دراهم، ليحقق بذلك مستويات قياسية جديدة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 43.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 112.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 69.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.07% إلى مستوى 9460.83 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات للجلسة الثانية على التوالي بنحو 443.98 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 152.46 مليون درهم، ثم «مدن القابضة» بسيولة 63.24 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي، خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم «مجموعة أرام» 8.64%، والخليج اﻻستثمارية 3.8%، و«الياه سات» 3%، و«فودكو الوطنية» 1.77%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.45 مليار درهم في سوق أبوظبي، و320.96 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 492.7 مليون سهم عبر تنفيذ 33.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم العربية، أمس، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، ومكاسب الأسهم الآسيوية بدعم من تدابير تحفيز واسعة النطاق في الصين، فيما حدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة من المكاسب.

وربح المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مدفوعاً بارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم 0.5 بالمئة وزيادة سهم شركة أكوا باور 6.6 بالمئة. وصعد سهم أرامكو السعودية 0.3 بالمئة. كما ارتفع مؤشر قطر بنسبة 0.46%، والكويت

0.17%، ومسقط 0.08%، فيما تراجع مؤشرات البحرين بنسبة 0.18%، والمغرب 0.38%.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز