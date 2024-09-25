«أسبوع أبوظبي المالي» يجمع 300 متحدث من قادة القطاع محلياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن أسبوع أبوظبي المالي، الفعالية المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يستضيفها أبوظبي العالمي (ADGM)، عن استضافة دورته للعام 2024 لمجموعة متميزة تضم أكثر من 300 متحدث رئيسي من جميع أنحاء العالم، وتشمل رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة لخمسين مؤسسة مالية عالمية بارزة.

وتضم قائمة المتحدثين الذين تأكّد حضورهم للحدث كبار رواد المال والأعمال والشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، ومن أبرزهم سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس»، وبيل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «نوفين» الاستثمارية، وديفيد هانت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بي جي آي أم»، وإيزابيل سكيماما، الرئيس العالمي لشركة «أكسا آي أم»، وبيل فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك»، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وراي داليو، مؤسس شركة «بريدج ووتر»، وراجيف جين، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمارات لشركة «جي كيو جي بارتنرز»، ومحمد العارضي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفستكورب»، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرا»، وجيريمي أليير، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيركل»، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: «مع مضيّ أبوظبي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كقوة مالية عالمية كبرى، سيشكل أسبوع أبوظبي المالي 2024 محطة محورية ومحفلاً رائداً ومؤثراً للقطاع المالي. ويعكس الزخم المتزايد وزيادة المشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى المؤسسات المالية العالمية الأهمية المتنامية للحدث وتأثيره الكبير بوصفه منصة بارزة لفعاليات المال والأعمال».

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