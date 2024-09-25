«اقتصاد وسياحة دبي» تطلق مع «أمازون» مسرّعاً لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - وام

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقيع شراكة استراتيجية مع «أمازون الإمارات» لإطلاق برنامج «مسرّع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأمازون»، بهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، والنهوض بإمكاناتها التنافسية عالمياً، من خلال تزويدها بأحدث الأدوات الرقمية والموارد، فضلاً عن التوجيه والإرشاد الضروري لتسريع رحلة تحولها الرقمي وتوسيع حضورها الدولي.

ويندرج هذا التعاون تحت مظلة مبادرة «تجار دبي»، وضمن الحزمة الأولى من المشروعات التحولية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتسهم المبادرة التي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة لريادة الأعمال ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع أبرز الجهات في القطاع الخاص، ومزودي الحلول الرقمية المتخصصين، ما يعزز رقمنة عمليات سلاسل التوريد والتوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية، وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الشركات المحلية

حضر توقيع الشراكة معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ورونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ووقعها هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وياسمين فريك، مديرة نجاح البائعين في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقوم البرنامج على 6 ركائز لتمكين وتوسيع حضور الشركات الصغيرة والمتوسطة الإلكتروني، وتعزيز نطاق وصولها إلى العملاء. وقال هادي بدري، إن التعاون مع أمازون الإمارات خطوة مهمة تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من استثمار إمكانات التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن برنامج «تجار دبي» يهدف إلى تسريع نمو الشركات في دبي، وتعزيز انتشارها العالمي.

وقال رونالدو مشحور إن الشراكة تعكس التزام الشركة بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتسهم في تحقيق طموحها باستقبال منتجات من 100 ألف شركة على موقع أمازون الإمارات بحلول 2026.

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