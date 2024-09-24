أحمد بن محمد: على يد محمد بن راشد حققت دبي الريادة الإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي حققت على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الريادة الإقليمية في إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومتخصصة، حيث تمثل هذه المناطق اليوم مكوناً رئيسياً ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشهد سموه، اليوم، افتتاح الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة بمشاركة 2000 من كبار المسؤولين وقيادات الأعمال من 136 دولة.. وأطلق سموه خلال الحدث الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة.

ولفت سموه إلى حرص دبي سموه على تعزيز الشراكة الاقتصادية والمساهمة في تشكيل آفاق الاقتصاد العالمي من خلال استضافة هذه الأحداث والفعاليات الكبيرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم افتتاح الدورة العاشرة للمؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة بمشاركة 2000 من كبار المسؤولين وقيادات الأعمال من 136 دولة، وأطلقنا خلال الحدث الهوية المؤسسية الجديدة للمنظمة العالمية للمناطق الحرة".

وأضاف سموه: "على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حققت دبي الريادة الإقليمية في إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومتخصصة وتمثل هذه المناطق اليوم مكوناً رئيسياً ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 ، وحريصون على تعزيز شراكاتنا الاقتصادية والمساهمة في تشكيل آفاق الاقتصاد العالمي من خلال استضافة هذه الأحداث والفعاليات الكبيرة".

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