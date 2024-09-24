مركز الديرة للدراسات يجتاز تدقيق شهادة الأيزو للعام السابع على التوالي

المصدر: دبي - البيان

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اجتاز مركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي، أول مركز محلي مستقل لدراسات استطلاع الرأي العام في الإمارات، التدقيق الدوري لشهادة الجودة أيزو (ISO 20252: 2019) للعام السابع على التوالي لينال الاعتماد الثالث منذ تأسيسه.

من خلال مواصفات ومعايير نظام إدارة الجودة– المعيار الدولي (ISO 20252: 2019) لفئة «الدراسات السوقية واستطلاعات الرأي والبحوث الاجتماعية، الرؤى وتحليلات البيانات- المفردات ومتطلبات الخدمة»، يتم تطبيق أفضل الممارسات في إدارة البحوث بما يضمن تنفيذ إجراءات متكاملة خالية من الأخطاء والحصول على نتائج استقصائية قائمة على البيانات تتسم بأعلى مستوى من الثقة والمصداقية.

وأوضحت هناء لوتاه، الرئيس التنفيذي لمركز الديرة، أن الاستمرارية والمحافظة على الالتزام بأعلى معايير الجودة هدف مستدام للمركز وجزء لا يتجزأ من مهمته ورؤيته، حيث يكون العمل متواصلاً للحفاظ على مستوى الجودة الذي لا يمكن التهاون فيه عند تنفيذ دراسات استطلاع الرأي العام.

وقالت هناء: «وفق مؤسسات عالمية متخصصة هناك معايير للجودة المهنية تضمن تنفيذ جميع مراحل البحث بكفاءة واحترافية. عملنا منذ البداية على تلبية تلك المعايير لتوفير خدمات بحثية متميزة وموثوقة؛ والآن يسرنا أننا لانزال نحتفظ بمصادقة مستحقة على التزام المركز بأعلى مستوى للجودة في نظام إدارة البحوث والدراسات الاستطلاعية».

يتضمن تقييم شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة البحوث أيزو (ISO 20252: 2019) مختلف مراحل تنفيذ البحوث والدراسات بما في ذلك إعداد وتصميم العينة والاستبانات، والكفاءة المهنية والتكنولوجية المتعلقة بجمع وتحليل ومعالجة البيانات، إلى جانب حفظ ونقل المعلومات، وكفاءة العمل الميداني.

في عام 2018 كان مركز الديرة أول مؤسسة في دولة الإمارات والشرق الأوسط تحصل على شهادة الجودة أيزو (20252: 2012 ISO) للتميز في مجال البحوث ودراسات استطلاع الرأي العام والبحوث السوقية. وجاءت الترقية إلى مواصفة أيزو (ISO 20252: 2019) في إطار دفع نطاق أوسع من عمليات إجراء البحوث إلى أفضل مستوى من الجودة.

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