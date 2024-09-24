200 % نمو في إيرادات «ليكسر» في دول الخليج

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت العلامة التجارية العالمية لمنتجات الذاكرة والتخزين «ليكسر» عن تحقيق إيرادات قياسية العامين الماضيين بدول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة بلغت 200%، مدفوعة بالطلب القوي من المستهلكين عبر جميع القطاعات من مصوري الفيديو والألعاب وصناع المحتوى، ويعكس هذا الإنجاز زيادة كبيرة في الحصة السوقية وتوسعاً بقطاع التجزئة ولإشباع السوق بمنتجاتها، وتحسين رضا العملاء، وعروض المنتجات والخدمات. وتستعد «ليكسر» للكشف عن أحدث ابتكاراتها بمعرض جيتكس جلوبال 2024، أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا بالعالم، المزمع عقده ما بين 14 إلى 18 أكتوبر بالقاعة رقم 1، الجناح A30، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحققت «ليكسر» إنجازات كبيرة في السوق الإماراتي، والسعودي، والقطري والعماني والبحريني ويتمثل هذا النجاح بتوفير منتجاتها المتميزة وأدائها العالي وابتكاراتها الرائدة بـ 400 متجر منها: كارفور، لولو، نستو، شرف دي جي، فيرجن ميجا ستور، جراند ستور، إيماكس، جمبو، وأي ستايل، وهو ما نسبته 20% من مبيعات الشركات في المنطقة ويشكل بيع منتجاتها في المتاجر والنسبة السوقية خطوة مهمة في تعزيز حضورها تحت قيادة فيصل عبيدة مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية.

وقال فيصل عبيدة: «تعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أفضل الأسواق أداءً بالنسبة إلى ليكسر ويعكس النمو المستمر في حصتنا السوقية وأرقام الإيرادات الهائلة الإمكانيات الواعدة لهذه المنطقة».

وأضاف:«نسعى في المنتجات الجديدة إلى زيادة وجود الشركة بالأسواق لتلبية الطلب المتزايد على حلول الذاكرة المتقدمة في المنطقة من خلال تقديم خدمات وابتكارات متميزة للعملاء الحاليين والجدد عبر استكشاف مراكز مبيعات وتوزيع جديدة للوصول إلى العملاء بشكل أكثر فعالية بالتعاون مع تجار التجزئة والموزعين».

ومن منطلق ريادتها في صناعة منتجات الذاكرة وحلول التخزين، تم تكريم «ليكسر» بـ 7 جوائز في«ريد دوت» لمفهوم التصميم المبتكر والتميز في مجال التصميم والأعمال التجارية، وجائزتي «تيرا» المتتاليتين لأفضل وسائط التخزين والتي تقدمها الشركة ضمن جوائز أفضل منتجات التصوير، مما يعكس التزام الشركة بدفع حدود التكنولوجيا والتصميم المتميز. في معرض جيتكس جلوبال 2024، ستطرح ليكسر مجموعة جديدة من المنتجات بما في ذلك ذواكر«microSD™»، الأقراص الصلبة الداخلية«إس إس دي»، وذاكرة «DRAM»، والأقراص الصلبة المحمولة. تم تصميم هذه المنتجات لتوفير توافق سلس مع مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل كاميرات الحركة، الأجهزة اللوحية، الهواتف الذكية، وحتى طائرات الدرون. وكما هو الحال مع جميع منتجات ليكسر، فإن التشكيلة الموسعة الجديدة تقدم أداءً عالي السرعة مع سعات ذاكرة أكبر، مما يتيح للمستخدمين التقاط ونقل وتشغيل الفيديوهات عالية الوضوح، بما في ذلك فيديوهات 8K، بسرعة فائقة.

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