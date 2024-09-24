انطلاق المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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انطلقت فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت شعار "المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة – استكشاف آفاق جديدة للاستثمار"، ويناقش أهم وأبرز المواضيع التي تتصدر أولويات القطاع على المستوى العالمي، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، وسط حضور ما يزيد على 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين ومسؤولي المناطق الحرة في العالم.

وتعكس استضافة دبي لفعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حرص الإمارة على الإسهام الفاعل في تطوير المنظومة العالمية للمناطق الاقتصادية بوصفها عصب التجارة الدولية في عصرنا الحالي، وهو ما يتماشى مع توجّه دبي لمضاعفة تجارتها الخارجية إلى 25 تريليون درهم بحلول 2033، وسعيها لإضافة ممرات تجارية مع 400 مدينة جديدة حول العالم خلال العقد المقبل وفق أجندة دبي الاقتصادية D33 ومستهدفاتها الطموحة.

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