ملتقى في الشارقة يبحث تحديات وصول رائدات الأعمال إلى التمويل

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم «مجلس سيدات أعمال الشارقة»، بالتعاون مع «الجامعة الأمريكية في الشارقة» الملتقى الثاني من سلسلة الملتقيات الحوارية التي أطلقها لتعزيز قطاع ريادة الأعمال النسائية في دولة الإمارات وناقش الملتقى الذي أقيم في «الجامعة الأمريكية في الشارقة» تحت شعار «المنظومة الريادية النسائية: تحديات الوصول إلى التمويل»، العقبات التي تواجه رائدات الأعمال في تأمين التمويل، وسبل التغلب عليها.

وجمع الملتقى نخبة من قادة الأعمال ومؤسسي الشركات.

أهمية

وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، الدور المهم الذي يلعبه التمويل والدعم في مساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

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