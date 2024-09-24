برنامج «ثبات» يحفز الشركات العائلية على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم برنامج الشركات العائلية «ثبات»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة Bridgemaker، فعالية بهدف تحفيز الشركات العائلية في الدولة، على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية المبتكرة، في العديد من القطاعات الحيوية، وتعزيز النقاش حول الذكاء الاصطناعي، وعرض إمكاناته الفعلية، حيث عقدت هذه الفعالية في Capital Club بدبي.

وافتتح الفعالية عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، بحضور تيس هوفمان، الشريك الإداري في شركة Bridgemaker.

وأكّد عبد العزيز النعيمي، التزام الوزارة بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم بيئة مواتية للشركات العائلية، وقال: «نحن في وزارة الاقتصاد، نعمل باستمرار لتعزيز الابتكار، لا سيما في الشركات العائلية التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني».

واستعرض تيس هوفمان أبرز التجارب الواقعية التي نفذتها Bridgemaker، إحدى أكبر شركات بناء المشروعات Venture Builder في أوروبا، التي تعمل مع الشركات العائلية، لتعزيز الابتكار وضمان استدامة أعمالها عبر الأجيال. وأوضح كيف ساعد الذكاء الاصطناعي إحدى الشركات العائلية على تطوير منتج جديد، ما مكنها من توقيع أول عقد مع عميل خلال 6 أشهر فقط من بدء التعاون بين الجانبين. وشهدت الفعالية مشاركة قوية لنحو 50 من قادة الشركات العائلية ورواد الأعمال .

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