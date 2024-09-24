«مصدر» و«تاليري» تستكملان الإغلاق المالي لمشروع «شيبوك 2» لطاقة الرياح في صربيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أمس، استكمال الإغلاق المالي لتمويل مشروع محطة «شيبوك 2» لطاقة الرياح بقدرة 154 ميجاواط في صربيا.

وجرى توقيع اتفاقية الإغلاق المالي خلال مراسم أقيمت على هامش مؤتمر صربيا لموارد الطاقة المتجددة (آر أي إس) 2024، وذلك بحضور دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، وزيرة الطاقة والتعدين بجمهورية صربيا؛ ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»؛ وبيتر رامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تاليري»؛ وكاي رينتالا، المدير العام لشركة «تاليري إنرجيا».

وتم الاتفاق على توفير التمويل لمشروع «شيبوك 2» بدون حق الرجوع مع جهات مقرضة تتمثل في بنك «يوني كريديت» و«ايرستي (مجموعة ايرستي وبنك ايرستي صربيا)»، بقيمة 144 مليون يورو، ما يعكس أهمية مشاريع الطاقة الطاقة المتجددة في صربيا وجدواها التجارية.

ويجري تطوير مشروع «شيبوك 2» من قبل «مصدر تاليري جنريشن»، المشروع المشترك بين «مصدر» و«تاليري إنرجيا»، وبالشراكة مع «نيو إنرجي سولوشنز»، إحدى شركات التطوير الرائدة في صربيا. وتوفر شركة «نوردكس» توربينات الرياح وستقدم خدمات التشغيل والصيانة للمشروع لمدة 35 عاماً.

وبدأت أعمال البناء في مشروع «شيبوك 2»، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة التشغيل في الربع الأول من عام 2026. وستوفر المحطة طاقة متجددة لنحو 62000 منزل، كما ستسهم في تفادي إطلاق 311,200 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتضم المحطة 22 توربينة رياح من طراز «نوردكس» بقدرة 7 ميجاواط لكل واحدة، وسوف يكون لها نفس نقطة الاتصال بالشبكة لمحطة الرياح «شيبوك 1» بقدرة 158 ميجاواط.

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