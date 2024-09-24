غرفة الشارقة تنظم الاجتماع الأول لمجلس العمل الباكستاني

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها، الاجتماع الأول للأعضاء المؤسسين لمجلس العمل الباكستاني في إمارة الشارقة، والذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، بهدف تعزيز الروابط الاستثمارية والتجارية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.

وشهد الاجتماع تعيين الدكتور محمد طاهر رئيساً للمجلس، وسيد سليم اختر نائباً أول للرئيس، وعامر حسن نائباً ثانياً للرئيس، وسلمان وصال أميناً فخرياً للصندوق. وناقش أعضاء المجلس وضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس المجلس.

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