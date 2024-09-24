«اقتصادية رأس الخيمة» تباشر ضبط التسويق عبر المكالمات الهاتفية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تعميماً بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، للمنشآت التجارية في الإمارة، ويهدف التعميم إلى تنظيم وضبط مكالمات الشركات التسويقية، بما يضمن اتباعها لنهجٍ أكثر تنظيماً في هذا النوع من التسويق، ويوفر حماية أفضل للمستهلكين.

يأتي ذلك، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56، بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، والقرار رقم 57 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية للقرار. وأشاد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بقرار تنظيم عمليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في دولة الإمارات، مؤكداً على نتائج القرار الإيجابية، التي ستلاقي رضا كافة المستهلكين والأفراد في المجتمع، إذ من شأنه أن يعزز لديهم الشعور بالأمان والرضا بمصداقية شركات التسويق.

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