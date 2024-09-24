تعزيز المهارات القيادية بـ «آفاق الإسلامية للتمويل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» عن تخريج دفعة من موظفيها ضمن برنامج «آفاق لتطوير القيادات»، الذي تم تقديمه بالتعاون مع أكاديمية «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، الجهة المتخصصة في تطوير المواهب والمهارات التابعة لشركة «بي دبليو سي». وعلى مدار 12 شهراً من التدريب المكثف، تمكن الموظفون من مختلف أقسام «آفاق» من تعزيز مهاراتهم القيادية واتخاذ القرارات الفعّالة.

وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل»: من خلال شراكتنا مع أكاديمية «بي دبليو سي» وإلحاق موظفينا في برنامج تطوير القيادات، نؤكد حرصنا على تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لقيادة الشركة والتقدم نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وكفاءة.

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