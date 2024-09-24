«سوبربراندز» تكرّم 34 علامة من الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أقامت سوبربراندز، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، حفلها السنوي العشرين، حيث تم تكريم 34 علامة من أبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات. وأقيم الحفل في فندق دبل تري من هيلتون، فندق دبي إم سكوير. وجمع الحفل قادة القطاع والمؤثرين والرواد من جميع أنحاء العالم.

وتضمنت عملية الاختيار الدقيقة للقب سوبربراندز، تقييماً شاملاً، أجراه مجلس سوبربراندز في دولة الإمارات، إلى جانب تصويت أكثر من 2,000 شخص من كبار المديرين وخبراء التسويق. وجرى تقييم العلامات التجارية، بناء على وجودها في السوق، ومفهوم العملاء لها، ومستوى الابتكار، والأثر الكلي الذي تحققه كل منها في قطاعها.

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