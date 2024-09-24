الإمارات تستعرض مبادرات تطوير السياحة مع مجموعة العشرين في البرازيل

المصدر: أبوظبي - البيان

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شاركت الإمارات، ممثلة بمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل مؤخراً.

واستهدف الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، في دعم التنمية السياحية المستدامة، ومناقشة الفرص السياحية المتنوعة.

وقال معالي عبد الله بن طوق في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات تعتبر مركزاً رئيساً للسياح من جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط شرق العالم بغربه، وبنيتها التحتية القوية لقطاعي الطيران والسياحة، حيث أصبحت الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، واحدة من أهم الوجهات السياحية الواعدة والأكثر جذباً، للسياح على مستوى العالم.

وأضاف أن القطاع السياحي الإماراتي يواصل عاماً بعد عام نموه الاستثنائي، حيث زاد بنسبة 26% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 220 مليار درهم، أي ما يعادل 11.7% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، كما استقبلت مطارات الدولة قرابة 72 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام2023.

وأوضح أن فنادق الإمارات البالغ عددها 1240 فندقاً، استقبلت أكثر من 53 مليون ليلة للنزلاء، بمعدل إشغال بلغ 80%، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتميزة للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتؤكد أهمية مساهمة القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التحوّل الرقمي، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأنشطة السياحية المتنوعة، بما يتمشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».

ولفت إلى أن العلاقات السياحية الإماراتية البرازيلية ، تشهد نمواً متزايداً، حيث وصل إجمالي عدد السياح البرازيليين للإمارات إلى 183 ألف زائر، بزيادة 46.4% مقارنة بـ 125 ألف زائر في عام 2022، كما بلغ عدد رحلات الطيران بين الجانبين، قرابة 50 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.

وعلى هامش الاجتماع، التقى عبد الله بن طوق، كلاً من سيلزو سابينو أوليفيرا، وزير السياحة في البرازيل، وجاجيندرا سينغ شيخاوات، وزير السياحة في الهند، وباتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، فؤاد ناجييف، رئيس وكالة الدولة للسياحة في جمهورية أذربيجان.

وأطلع بن طوق المسؤولين الأربعة على الفرص الواعدة، التي تتمتع بها السياحة الإماراتية، والمشاريع السياحية الجديدة التي تعمل الدولة على تنفيذها، وكذلك جهود الإمارات في تطوير الشراكات السياحية المثمرة مع بلدان العالم، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز مكانة الدولة الرائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية.

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