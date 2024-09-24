تعاون تمويلي بين «ووترميلون» الإماراتية و«بيز 2 إكس» الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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تعاونت «ووترميلون ايكوسيستم»، الشركة الإماراتية المبتكرة في مجال تكنولوجيا الأغذية والمشروبات، مع «بيز 2 إكس»، وهي منصة تكنولوجيا مالية عالمية مقرها في مدينة نيويورك قائمة على تمويل الشركات، وهي تابعة لـ «بيز 2 كريدت»، والتي قدمت تسهيلات تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدة دول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وأستراليا.

و«بيز 2 إكس» هي منصة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي دخلت الشركات المدرجة بقائمة «فورتشن 500» في شراكة معها منذ عام 2007، وتستخدمها أبرز البنوك الأمريكية لإصدار قروض رقمية لعملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القروض المدعومة من إدارة الشركات الصغيرة التابعة للحكومة الأمريكية.

وقال عمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ووترميلون ايكوسيستم: «ملتزمون بتمكين قطاع الأغذية والمشروبات ومدّه بالأدوات المالية اللازمة لتعزيز النمو المستدام والأمن الغذائي. ستمكننا تكنولوجيا بيز 2 إكس التي أثبتت جدواها من تقديم إطار تمويل مصمم خصيصاً لاحتياجات سلسلة الإمدادات الغذائية في الشرق الأوسط».

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