2.25 مليار درهم التقييم العقاري بعجمان في أغسطس

المصدر: عجمان – وام

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كشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان عن إنجاز 142 معاملة تقييم عقاري في أغسطس الماضي بقيمة 2.25 مليار درهم، وبارتفاع قياسي تجاوز 266% مقارنة بشهر يوليو .

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية، حيث نالت العقارات التجارية الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 1.97 مليار درهم، متقدمة على العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها الإجمالية 158 مليونا، بينما حلت العقارات السكنية ثالثاً بـ119 مليونا.

وتضمن التقرير معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، التي بلغ عددها 118 معاملة وتجاوزت قيمتها 407 ملايين درهم بارتفاع 8.8% مقارنة بيوليو.

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