«إنفيجن 2024» يناقش التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع دبي الرقمية، أجندة النسخة الثانية من الحدث التكنولوجي السنوي «إنفيجن 2024»، التي تقام تحت شعار «تمكين القادة للازدهار من خلال التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، الخميس المقبل.

ويركز «إنفيجن 2024» على استكشاف وتوضيح الدور المتسارع للتقنيات المتقدمة في تشكيل رؤية الاقتصاد الرقمي، حيث يلقي الكلمة الافتتاحية حمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، ويتناول فيها الدور المحوري للهيئة في سعيها نحو بناء مدينة عالمية تنافسية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تليها كلمات رئيسية من فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»، ويسلط الخبير الدولي أكيليس دريتا الضوء على التأثير الذي تحدثه زيادة الاستثمارات في الحوسبة السحابية.

وقال جاسم العوضي: تركز أجندة أعمال «إنفيجن 2024» على إثراء النقاشات والحوارات البناءة بين الخبرات العالمية من جانب، والرؤى المحلية من جانب آخر، وذلك في إطار السعي نحو تشكيل مستقبل يتناغم فيه التمكين الرقمي مع الاستدامة البيئية.

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