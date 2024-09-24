700 من قادة الخزينة يبحثون اليوم بدبي مستقبل التمويل في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بدبي قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط 2024، التي تستمر يومين في فندق جراند حياة دبي. ويجمع المؤتمر أمناء الخزانة والمحترفين الماليين في المنطقة لمدة يومين من المناقشات المهمة مع التركيز على مستقبل التمويل في المنطقة.

ويحضر القمة أكثر من 700 من المتخصصين في مجال الخزانة والمال، ومن المتوقع أن تشكل قمة هذا العام فرصة مثالية لمناقشة التطورات في مجال رقمنة التمويل المؤسسي.

وسيستكشف المشاركون موضوعات الخزانة الأساسية مثل إدارة النقد والتمويل والنقد الأجنبي والتمويل المستدام مع الخوض بشكل أعمق في موضوعات أوسع مثل تأثير الجغرافيا السياسية على الاستقرار المالي.

وقالت آنيت سبنسر، الرئيس التنفيذي لجمعية أمناء خزانة الشركات «إيه سي تي»: «تعد قمة جمعية أمناء خزائن الشركات في الشرق الأوسط المكان الذي يجتمع فيه الخبراء لاستكشاف رؤى جديدة والتواصل وتنمية شبكات علاقاتهم والابتكار لمواجهة تحديات الغد».

وأضافت: «في المشهد المالي سريع الوتيرة والمعقد بشكل متزايد اليوم، تطورت الخزانة من وظيفة إدارية اعتيادية إلى ركيزة استراتيجية تدفع عملية اتخاذ القرارات والمرونة في الشركات. ولم يعد دور الخزانة مقتصراً على إدارة التدفقات النقدية والتخفيف من المخاطر، بل إنه الآن بمثابة العمود الفقري للرشاقة المالية للشركات والاستدامة طويلة الأجل.

وعندما يتعامل خبراء الخزانة مع النماذج الاقتصادية المتغيرة في عالم غير مستقر وتحديات متطورة، مثل صعود التمويل المستدام، وظهور الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي السريع، يتمتع أمناء الخزانة بموقف فريد يمكنهم من قيادة الابتكار ضمن قطاع التمويل».

وستتناول الجلسات الرئيسية في قمة هذا العام التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال التمويل والخزانة، بمشاركة مجموعة استثنائية من المتحدثين، حيث سيقود يوسف سالم، الرئيس المالي لشركة أدنوك للحفر، وبرامود ك.

تشاند، الرئيس المالي للمجموعة في شركة سيراميك رأس الخيمة، وعلي أبودا، الرئيس المالي للمجموعة في شركة الخليج للملاحة القابضة، جلسة حوار رؤساء المال لمناقشة موضوع التغلب على تحديات التنويع في الشرق الأوسط. وستقدم جيتا شارما، مديرة إدارة محافظ الدولار الأمريكي في «بلاك روك»، أفكاراً مطلعة حول استراتيجيات الاستثمار في السوق العالمية التي تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة.

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