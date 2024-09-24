سهم «سالك» يلامس 4 دراهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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شق سهم «سالك» في سوق دبي المالي، طريقه نحو بوابة 4 دراهم، مرتفعاً بنسبة 0.76 %، ليصل إلى مستوى 3.99 دراهم.

وتباينت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مع صعود فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.16 %، إلى مستوى 9453.75 نقطة، وتماسك مؤشر سوق دبي عند مستوى 4434.06 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ 0.05 %.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت بـ 1.75 مليار درهم، في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.46 مليار درهم في سوق أبوظبي، و297.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 513.7 مليون سهم، عبر 30.85 ألف صفقة.

واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق، بنسبة 50.8 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 297.2 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الخليج للملاحة» و«دبي الإسلامي» و«ديوا»، بسيولة ناهزت 150.99 مليون درهم.

وتصدر سهم «جي إف إتش» ارتفاعات 22 سهماً بالسوق، مرتفعاً 1.6 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «تاكسي دبي» 1.57 %، «المشرق» 1.36 %، و«إمباور» 1.16 %، و«مصرف عجمان» 1.14 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 4.55 ملايين درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 85.96 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 81.4 مليون درهم.

تحديث أوزان

وأعلن سوق دبي المالي، عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول الاثنين الموافق لـ 23 سبتمبر 2024.

ووفقاً للتحديث، جاء بنك «الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي»، وشركتا «كهرباء ومياه دبي» و«إعمار العقارية»، في المرتبة الأولى، كأكبر الشركات وزناً في المؤشر، بنسبة 10 %، تلاها «بنك دبي التجاري» في المرتبة الثانية بنسبة 6.01 %.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 451.84 مليون درهم، مرتفعاً بـ 8.2 %، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 171.94 مليون درهم، ثم «مدن القابضة»، بسيولة 127.1 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي، أسهم «مجموعة أرام» 13.99 %، و«غذاء القابضة» 11.57 %، و«حياة للتأمين» 9.5 %.

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