الإمارات تنافس عمالقة الفضاء بـ«سبيس 42»

المصدر: دبي - محمود حسن

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تشهد الإمارات بداية الشهر المقبل نشأة واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا الفضاء المدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، تحت مسمى «سبيس 42». وأعلنت كل من الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» و«بيانات» إيه أي بي إل سي أنه من المقرر إتمام عملية الاندماج بين الشركتين في أول أكتوبر 2024.

وقالت «بيانات»، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: إنه اعتباراً من إغلاق تداول يوم الاثنين 30 سبتمبر الجاري، سيتم إلغاء إدراج أسهم «الياه سات» من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب الإفصاح، ستنقل جميع أصول والتزامات «الياه سات» إلى شركة «بيانات»، مقابل أسهم شركة «بيانات» المصدرة حديثاً، التي سيتم تخصيصها لمساهمي «الياه سات» كجزء من الاندماج. وسيؤدي الاندماج إلى إنشاء شركة «سبيس 42» SPACE42، كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حضور عالمي كبير.

وسيعمل الكيان الجديد على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني المتقدمة لشركة بيانات، مع قدرات الاتصالات الفضائية المتقدمة لشركة الياه سات، لإنشاء خدمات جديدة قائمة على تقنيات الفضاء، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير في المجتمعات والاقتصادات.

وبعد إصدار الأسهم الجديدة لشركة «بيانات»، ستبلغ حصة ملكية مساهمي «بيانات» في الشركة الجديدة نحو 54%، في حين ستبلغ حصة مساهمي «الياه سات» نحو 46%.

وأوضح سوق أبوظبي للأوراق المالية أن السعر المرجعي لتداول سهم سبيس 42 بي إل سي في جلسة تداول يوم الثلاثاء 1 أكتوبر هو سعر إغلاق سهم شركة بيانات ليوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق (15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً).

هذا وقالت الشركتان في 2023 إن الكيان الجديد سيكون قادراً على الاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية في مجال الحلول الجيومكانية وحلول الاتصالات المتنقلة والاتصالات الفضائية والمعلومات لقطاع الأعمال، كما سيتمتع بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة.

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