الإمارات الثانية خليجياً في أصول المصارف الإسلامية

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نمت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات بأكثر من 52 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبنسبة 7.5% مرتفعة من 701 مليار درهم في نهاية 2023 لتتجاوز 753 مليار درهم منتصف العام الجاري.

ووفق رصد أجرته «البيان» للبيانات الصادرة عن البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، فإن البنوك الإسلامية في الإمارات جاءت في المرتبة الثانية خليجياً على صعيد حجم أصول البنوك الإسلامية بأصولها التي توازي ما قيمته 204 مليارات دولار وذلك بعد المملكة العربية السعودية التي تصدرت خليجياً بإجمالي أصول لمصارفها الإسلامية بلغت قيمته وفق أحدث البيانات ما يوازي 842 مليار دولار. وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بقرابة 170 مليار دولار تلتها قطر بحوالي 153 مليار دولار ثم البحرين بأكثر من 44 مليار دولار وعُمان بحوالي 20 مليار دولار.

وأظهرت البيانات النصفية للمصرف المركزي بالإمارات ارتفاع التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في الإمارات بمعدل 14.5% خلال النصف الأول وبإجمالي تمويلات جديدة بلغت 58 مليار درهم بالشهور الستة لتصل إلى إجمالي 456 مليار درهم في يونيو الماضي مقارنة بإجمالي تجاوز 398 مليار درهم نهاية العام الماضي.

ووفق توزيع القطاعات المستفيدة ظل القطاع الخاص في صدارة المقترضين من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بحصة توازي 71.2% من إجمالي التمويلات ليحصل على 18 مليار درهم جديدة في النصف الأول فيرتفع رصيدها التراكمي من 307 مليارات درهم في 2023 إلى 325 مليار درهم منتصف العام الجاري.

وارتفعت الودائع المدرجة في البنوك الإسلامية بالإمارات بنسبة 7.7% في النصف الأول بحوالي 38 مليار درهم كودائع جديدة بتلك الفترة مرتفعة من رصيدها التراكمي البالغ 495.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى 538 مليار درهم في يونيو من 2024.

وشكلت ودائع المقيمين حصة 98.5% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة حتى منتصف العام الجاري وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 8.6% وبقيمة بلغت 42.2 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 488 مليار درهم بنهاية العام الماضي إلى رصيد تراكمي 530.3 مليار درهم في يونيو من العام الحالي.

في المقابل أوضحت بيانات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية شكلت نسبة تجاوزت 21% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الإمارات منتصف العام الجاري حيث نمت بنسبة 21% وبقيمة إضافية بلغت 17.8 مليار درهم خلال الشهور الستة الأولى من 2024 مرتفعة من رصيد تراكمي 132.7 مليار درهم نهاية 2023 إلى 150.5 مليار درهم في منتصف 2024.

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